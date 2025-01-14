В конкурсную комиссию по отбору главы Осы вошли оппоненты действующего градоначальника

По данным «Ъ-Прикамье», в муниципальную часть комиссии по отбору главы Осинского городского округа вошли спикер местной думы Константин Нефедов, его заместитель Армен Бежанян, а также депутаты Светлана Гусева, Ирина Чугаева, Иван Сапожников и Вячеслав Мочалов. Отметим, что почти все они считаются оппонентами действующего главы округа Алексея Григорьева. Сторонники господина Григорьева — депутаты Аниса Федина и Максим Рожков в комиссию не прошли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Осинской думы Константин Нефедов

Фото: ВК Константина Нефедова Спикер Осинской думы Константин Нефедов

Фото: ВК Константина Нефедова

По итогам голосования объявление конкурса с текущим составом комиссии поддержали восемь депутатов, против высказались семь. Вторая часть комиссии формируется краевыми властями. Конкурс запланирован на 28 февраля. Комиссия оценит программы кандидатов по развитию округа. Претенденты, получившие наиболее высокие оценки, будут представлены депутатам Осинской думы на заседании 5 марта. Главой станет тот, кто сможет заручиться поддержкой не менее 10 из 15 думцев.