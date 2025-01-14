На Кубани и в Крыму обследовали 896 км побережья после разлива мазута

На Кубани, в Крыму и Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Всего обследовано 896 км береговой линии, загрязнения выявлены на 794 км, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С побережья собрали более 162 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, из которых 38 тыс. тонн уже вывезли. В акватории Керченского пролива обработали более 42 тыс. кв. км воды, собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости, а также использовали более 4 тонн сорбента.

В Краснодарском крае очистили 220 км береговой линии. Незначительные загрязнения обнаружили в районе Анапы и мыса Железный Рог. Кроме того, завершено строительство подъездной дороги для ускорения ликвидации отходов. Вывезено более 946 тонн нефтесодержащих отходов.

В Крыму обследовали 511 км берега, очистили более 178 км. Собрано свыше 430 тонн загрязненного песка и грунта, 318 тонн уже вывезены.

В Севастополе осмотрели 165 км побережья, собрали 173 тонны загрязненного грунта, из которых 158 тонн направили на утилизацию.

Работы продолжаются: специалисты укрепляют подъездные дороги, устанавливают боновые заграждения и продолжают вывоз загрязнений с побережья и акватории.

Нурий Бзасежев