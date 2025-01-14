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Житель Учалинского района предстанет перед судом за убийство пожилой матери

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Учалинского района, обвиняемого в убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью (п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службах прокуратуры республики и регионального управления СКР, в сентябре 2023 года между сыном и 71-летней матерью произошла ссора. Фигурант уголовного дела избил пожилую женщину, а затем задушил. Отмечается, что вину в преступлении он не признал.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Майя Иванова

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