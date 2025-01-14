Сын владельца «Сатурн-Р» вышел из дилерского бизнеса

Сергей Репин вышел из состава учредителей пермского ООО «Урал» и челябинского ООО «Акцент-Авто». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», новым владельцем ООО стал его отец Александр Репин, владелец холдинга «Сатурн-Р». Изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 13 января. Компании являются дилерами «АвтоВАЗа» в своих регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Репин

Фото: страница Сергея Репина в соцсети Сергей Репин

Фото: страница Сергея Репина в соцсети

Как пояснил «Ъ-Прикамье» господин Репин-младший, он продал доли в автокомпаниях по просьбе своего отца. Сергей Репин полностью вышел из дилерского бизнеса, но продолжает работать в холдинге директором по развитию.

Холдинг «Сатурн-Р-Авто» — второй по выручке в Пермском крае по итогам 2023 года (20,46 млрд руб.). Выручка холдинга за год выросла на 49,2% по сравнению с 2022 годом (13,7 млрд руб.). В портфеле дилера — Lada, Х-Сite, Omoda, Jaecoo, Haval, Exeed, KIA, Volkswagen, «Москвич», Livan, Hongqi, Seres и другие. «Сатурн-Р-Авто», помимо Перми и Березников, работает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Липецке, Копейске.