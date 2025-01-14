Глава СКР повторно потребовал доклад по аварийному дому в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов в очередной раз доложит об установленных по результатам проведенных следственных действий обстоятельствах по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного общежития в областном центре. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение, которое поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее он уже требовал доклад по данному уголовному делу.

СМИ пишут о продолжающемся нарушении прав жильцов общежития на ул. Быстрова в Волгограде. Его построили в 1968 году, аварийным признали в 2021 году, но людей так и не обеспечили благоустроенным жильем.

Здание разрушается, в нем сильно изношены инженерные системы, часто происходят коммунальные аварии, что приводит к затоплению подвалов, размытию фундамента. Также в доме неисправна система электропроводки. Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов