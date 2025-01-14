Расселение аварийного жилья при реновации микрорайона ДКЖ обойдется более чем в 3 млрд рублей

В девелоперской группе «Кортрос» оценили стоимость расселения аварийного жилья при комплексном развитии территории в микрорайоне ДКЖ. Как отметил в интервью «Ъ-Прикамье» гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков, говорить о стоимости расселения можно будет, когда компания приступит к этому процессу. Однако уже сейчас собеседник уточнил, что «сумма будет большой, более 3 млрд руб.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

«В других регионах “Кортрос” раньше не занимался расселением аварийного жилья, мы только начинаем нарабатывать этот опыт в проекте комплексного развития микрорайона ДКЖ. Там небольшой объем аварийных домов, но компания уже начинает этот процесс»,— рассказал господин Маховиков. По его словам, со всеми собственниками расселяемого жилья «Кортрос-Пермь» работает индивидуально.

В апреле этого года группа «Кортрос» выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. По трехстороннему соглашению, подписанному девелопером с правительством Прикамья и IT-компанией «Юникорн», застройщик создаст в новом районе единую цифровую среду с различными сервисами для жителей. В ноябре на региональном градсовете девелопер представил концепцию застройки территории. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, разобьют более десяти скверов и общественных пространств. Начать строительство предполагается в первом полугодии 2025 года.