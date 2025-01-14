Депутат Госсовета Удмуртии Владимир Костин досрочно сложит свои полномочия

Депутат Госсовета Удмуртии седьмого созыва Владимир Костин, получивший в октябре 2024 года мандат, досрочно сложит свои полномочия. Об этом со ссылкой на копию соответствующего постановления регионального парламента сообщил Telegram-канал Life 18.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Life 18 Фото: Telegram-канал Life 18

Напомним, 12 октября Госсовет Удмуртии досрочно прекратил полномочия депутата от ЛДПР Рената Ягафарова, его мандат передали Владимиру Костину как кандидату из республиканского списка партии. Ранее, в декабре 2022 года, он стал заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР.

До назначения в центральном аппарате ЛДПР господин Костин на протяжении месяца являлся заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. В 2017-2021 гг. он был зампредседателя Заксобрания Кировской области шестого созыва, в 2021-2022 гг. — председателем комитета там же.