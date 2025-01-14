Очистку пляжей Анапы от мазута завершат в течение двух месяцев
Очистку песка с пляжей Анапы от нефтепродуктов планируют завершить в течение 1,5–2 месяцев. Об этом сообщили в Оперативном штабе Кубани.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Загрязненный грунт утилизируют на четырех специализированных предприятиях. Одно из них — компания «Экобио» в Крымском районе — использует биологический метод очистки с применением бактерий, которые поглощают нефтепродукты.
Сейчас специалисты обработали 1 тыс. тонн песка, а всего предприятие приняло 3,6 тыс. тонн загрязненного грунта. Временная площадка под Анапой за сутки принимает до 1,5 тыс. тонн мазутного грунта, работая круглосуточно.
Очистку планируют завершить к началу весны.