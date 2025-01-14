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Очистку пляжей Анапы от мазута завершат в течение двух месяцев

Очистку песка с пляжей Анапы от нефтепродуктов планируют завершить в течение 1,5–2 месяцев. Об этом сообщили в Оперативном штабе Кубани.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Загрязненный грунт утилизируют на четырех специализированных предприятиях. Одно из них — компания «Экобио» в Крымском районе — использует биологический метод очистки с применением бактерий, которые поглощают нефтепродукты.

Сейчас специалисты обработали 1 тыс. тонн песка, а всего предприятие приняло 3,6 тыс. тонн загрязненного грунта. Временная площадка под Анапой за сутки принимает до 1,5 тыс. тонн мазутного грунта, работая круглосуточно.

Очистку планируют завершить к началу весны.

Нурий Бзасежев

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