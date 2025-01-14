«Мыслим не тактически, а стратегически»

Девелопер «Кортрос» готовится к комплексному развитию еще одной крупной площадки в Перми – компания недавно выиграла на торгах право реновации почти 13 га на ул. Куйбышева. Эта территория вторая по масштабу после другого проекта группы – более 25 га в микрорайоне ДКЖ. Гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков рассказывает о приоритетах компании, дальнейшем расширении присутствия девелопера в Перми и делится мнением о сроках восстановления рынка новостроек.

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– Недавно «Кортрос» выиграл еще один крупный актив в Перми – право комплексного развития почти 13 га в центре города, на ул. Куйбышева. Что за жилье там будет построено? Какого проекта ждать жителям города?

– Комплексное развитие территории на ул. Куйбышева, как и в микрорайоне ДКЖ, уверен, станет визитной карточкой города. Компания приложит все усилия для разработки оригинальной архитектурной концепции, которая будет сочетать актуальные решения как по градостроительству, так и по благоустройству. Абсолютно точно в этой локации мы построим современное жилье. Думаю, более подробно говорить о проекте мы сможем через полгода. К примеру, концепция реновации микрорайона Дома культуры железнодорожников (ДКЖ), которую мы презентовали на заседании градсовета и получили одобрение, разрабатывалась полгода. Территория по ул. Куйбышева – площадка центральная, потому и эта концепция тоже будет представлена на градсовете.

– Аварийное жилье, которое надо расселить при КРТ на ул. Куйбышева, – серьезная проблема для Прикамья. Проект предполагает расселение 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов общей площадью 29 тыс. кв. м. Какие суммы на эти цели, по-вашему, потребуются? Расскажите об опыте расселения компанией аварийного жилья в других городах присутствия.

– Говорить о стоимости расселения можно будет, когда мы приступим к этому процессу. Очевидно, что сумма будет большой, более 3 млрд руб. В других регионах «Кортрос» раньше не занимался расселением аварийного жилья, мы только начинаем нарабатывать этот опыт в проекте комплексного развития микрорайона ДКЖ. Там небольшой объем аварийных домов, но компания уже начинает этот процесс. С собственниками расселяемого жилья в микрорайоне ДКЖ «Кортрос» работает индивидуально, чтобы прийти к консенсусу между пожеланиями жителей и возможностями группы. У всех собственников разные подходы: кто-то спешит быстрее получить новую квартиру, кто-то пытается максимально увеличить свою доходность и дорого продать свою недвижимость.

– В Перми у «Кортроса» есть и другие проекты. Самый крупный из них – КРТ более 25 га в микрорайоне ДКЖ, который недавно представили на градсовете. Почему компания решила активно осваивать пермские площадки? Раньше присутствие «Кортроса» в городе не было таким значительным.

– Группа активно развивается не только в Перми, но и в других территориях. Компания расширяет деятельность в Московском регионе, в Екатеринбурге, где начата проработка возведения второго Академического микрорайона. Кроме того, «Кортрос» зашел в Калининград с проектом застройки большого земельного актива.

Пермский рынок жилья конкурентный, сюда хотят зайти новые федеральные игроки помимо тех, что уже работают здесь. «Кортрос» не ставит целью получить тут первенство, компания идет своим путем и ведет уже начатые проекты.

Подчеркну, Пермь для группы компаний, я бы сказал, «родной» регион, которому мы традиционно уделяем много внимания. Поэтому для нас «дело чести» – не просто строить, а создавать здесь смыслы, становиться примером для других участников рынка.

– Планирует ли группа в 2025 году и дальше расширять присутствие в Перми после того, как выиграла здесь право КРТ еще одной крупной площадки?

– Я думаю, мы сначала должны войти в активную фазу реализации двух проектов в районе ДКЖ и ул. Куйбышева. Сейчас реновация двух перечисленных площадок на стадии старта. Эти проекты требуют очень много усилий, и «распыляться» на другие пока нецелесообразно. Года через три, допустим, когда мы активно будем строить в микрорайоне ДКЖ и на ул. Куйбышева, можно будет смотреть новые земельные активы.

– Из-за экономических факторов рынок нового жилья в кризисе: по данным застройщиков, продажи жилья сильно упали. Что ждет рынок жилья в ближайшие три года, и как теперь будут реализовываться в России, в том числе в Перми, проекты комплексного развития, ставшие такими популярными? Насколько упадет их инвестиционная привлекательность?

– В истории девелопмента всегда были подъемы и спады. Последний кризис 2014 года был сложным периодом, когда застройщики переживали падение объемов продаж. Да, сейчас тоже не самое лучшее время, мы находимся в стагнации рынка. Но «Кортрос» мыслит не тактически, а стратегически. Мы понимаем, что через два года, когда рынок восстановится, компании будет что предложить покупателям. Эти два года у группы уйдут на то, чтобы сформировать новые проекты, запустить стройки. И мы считаем, что это правильно: двигаться вперед, готовя задел на будущее. Ситуация совершенно точно будет меняться. Сохраняется семейная ипотека, ипотека для новых регионов, для территории Арктики, для Дальнего Востока. Я думаю, что перечень и адресность льготной ипотеки будет только расширяться.

Многие ожидают колоссального падения цен на квартиры, но я считаю, что такого не будет точно, исходя из высокой инфляции. Соответственно, стоимость стройматериалов и заработная плата, в том числе и в строительстве, продолжит расти. Все это не позволит существенно снижать цены на жилье, которые в 2025 году, скорее всего, будет находиться в стагнации. В 2026 году стоимость жилья, вероятно, возобновит рост. Таким образом, в перспективе одного-двух лет рынок может восстановиться и снова станет активно развиваться.

– Наблюдалось ли в этот раз перед Новым годом традиционное повышение объемов продаж жилья?

– Наблюдалось. Как правило, перед Новым годом люди хотят воплотить в реальность свои мечты, и для кого-то покупка нового жилья является желанием, которое нужно выполнить. В январе и феврале будет сезонное падение продаж после декабрьского подъема. Мы к нему готовы, потому что оно происходит ежегодно. У пермского филиала «Кортроса» остался небольшой объем квартир в одном из домов iLove на улице Герцена, но в ближайшее время его распродадут.

АО «СЗ «КОРТРОС-Пермь»