Бывший глава района трудоустроился в градообразующем предприятии — источник

Бывший глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов работает в «Корпорации ПСС», сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией. Гендиректор «Корпорации ПСС» Александр Редекоп на звонок «Ъ-Прикамье» не ответил. В отделе маркетинга компании отказались от комментариев, сославшись на закон о персональных данных. Связаться с экс-главой района также не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Карабатов (в центре)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Евгений Карабатов (в центре)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Корпорация ПСС основана в 1993 году. Изначально группа компаний специализировалась на выпуске оборудования для электрохимической защиты от коррозии объектов нефтегазовой отрасли, судостроения, морской портовой инфраструктуры. С 2014 года «Корпорация ПСС» первой в России стала разрабатывать и производить зарядные станции для электромобилей.

Стоит отметить, что первое предприятие компании было открыто в Орджоникидзевском районе Перми. К 300-летию Перми корпорация открыла в районе арт-объект с шестью портами для зарядки телефонов и гаджетов.

Евгений Карабатов работал в районной администрации с 2003 года. Осенью 2018-го он был официально утвержден главой Орджоникидзевского района, а минувшей весной неожиданно уволился с этого поста.