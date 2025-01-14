ФБР допустило теракты в США по аналогии с происшествием в Новом Орлеане

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредили о возможных новых террористических атаках, аналогичных наезду на толпу и последующей стрельбе в прохожих в Новом Орлеане. Об этом говорится в совместном заявлении американских силовых ведомств.

Для совершения преступлений потенциальные террористы могут арендовать, угнать или использовать личные транспортные средства. В ряде случаев, предупредили в ФБР и МВБ, злоумышленники после наезда для дальнейшей дестабилизации обстановки могут применить огнестрельное или холодное оружие.

Силовые ведомства также не исключили, что для усиления атаки террористы могут заранее заложить самодельные взрывные устройства. Вероятными целями подобных атак являются пешеходы, сотрудники правоохранительных органов, а также военные, сказано в заявлении.

«Мы просим общественность сохранять бдительность по поводу возможности атак подражателей <...> и сообщать о любой подозрительной деятельности правоохранительным органам»,— говорится в комментарии.

ФБР квалифицировало произошедший 1 января в Новом Орлеане инцидент как теракт. В преступлении подозревают проживавшего в Техасе ветерана вооруженных сил Шамсуд-Дина Джаббара. Он был убит в перестрелке с полицейскими после того, как за рулем грузовика наехал на толпу и после устроил стрельбу. В автомобиле нашли самодельные бомбы, пульт управления к ним, а также флаг «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).