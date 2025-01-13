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На трассе М-8 в столкновении четырех машин погибла женщина

В Ростовском районе Ярославской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария случилась 13 января около 18:50 на 175-м километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры», вне населенного пункта. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114, женщина 1975 года рождения, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком МAN. От удара ВАЗ был отброшен в автомобиль Mercedes Actros, который следовал за ним, а затем — в левый кювет.

После того как МAN остановился, на него совершил наезд автомобиль Audi Q7. В результате ДТП водитель ВАЗ скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

Антон Голицын

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