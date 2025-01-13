Ярославский «Локомотив» оставил СКА без победы в матче КХЛ

Хоккейный клуб СКА в очередном матче КХЛ потерпел поражение. «Локомотив» (Ярославль) одержал победу со счетом 4:3. Игра 13 января прошла в комплексе «Арена 2000. Локомотив».

В первом периоде счет открыли гости льда. Захар Бардаков на шестой минуте точным ударом отправил шайбу в ворота оппонентов. Александр Радулов на 13-й минуте сравнял счет. С ничейным результатом команды завершили первый период.

Уже на 22-й минуте Артур Каюмов вывел «Локомотив» вперед. Однако петербургские хоккеисты не желали уступать, и на 34-й минуте табло вновь фиксировало ничью. Между тем Александр Радулов на 36-й минуте матча оформил дубль и снова вывел «Локомотив» вперед.

СКА удалось сравняться лишь под конец третьего периода. В овертайме Рушан Рафиков окончательно оставил побуду за хозяевами. Игра закончилась со счетом 4:3.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА в гостях проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ.

Татьяна Титаева