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Банк Уралсиб назван лучшим банком в категории «Вклад года»

Банк Уралсиб назван лучшим банком в категории «Вклад года» – лучшие банки года на основе итогов и событий банковского рынка отметил сервис подбора финансовых услуг Brobank.ru.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

«В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в течение 2024 года одни из самых высоких ставок по вкладам. Причем максимальная ставка была доступна клиентам без специальных условий, например, покупки отдельного платного тарифа или активного использования карты», – отмечают эксперты портала.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 21,00 до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 23,61% годовых с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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