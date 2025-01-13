Сэкономили на СИЗО

Суд в Волгограде отправил в СИЗО трех фигурантов дела о хищении 400 млн руб. при исполнении госконтракта. По данным «Ъ», речь идет о сотрудниках АО «Акватик». В октябре 2021 года компания заключила договор стоимостью 2 млрд руб. с МКУ «Служба единого заказчика—застройщика администрации Волгограда» на строительство сооружений биологической очистки на острове Голодном. При исполнении контракта гендиректор фирмы решил сэкономить на оборудовании и установил более дешевое, утаив это от заказчика. Росприроднадзор, в свою очередь, пытается добиться от подрядчика выплаты 227 млн руб. через Арбитражный суд Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный райсуд Волгограда отправил в СИЗО топ-менеджмент АО «Акватик»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Центральный райсуд Волгограда отправил в СИЗО топ-менеджмент АО «Акватик»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Волгограде ведется расследование уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) на сумму 400 млн руб. при исполнении госконтракта, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

В ведомстве сообщили, что генеральный директор фирмы и двое его сообщников во время строительства сооружений биологической очистки на острове Голодном заменили предусмотренное контрактом оборудование на более дешевое.



Как стало известно «Ъ», речь идет об АО «Акватик», которое заключило соответствующий договор подряда с МКУ «Служба единого заказчика—застройщика администрации Волгограда» в октябре 2021 года. На портале «ЕИС Закупки» указано, что стоимость контракта составляла более 1,9 млрд руб.

АО «Акватик» зарегистрировано в 1996 году на Варшавском шоссе в Москве. Предприятие специализируется на строительстве гидротехнических сооружений. С января 2018 года фирмой руководит Дмитрий Башкиров. По итогам 2023 года наблюдается рост финансовых показателей организации: выручка увеличилась на 73%, до 3 млрд руб., прибыль составила 67 млн руб., что на 70% больше показателя 2022 года. Среди заказчиков «Акватика» называются Росморречфлот и ФКУ «Ространсмодернизация».

Согласно контракту, компании требовалось до конца 2024 года выполнить второй этап строительства очистных сооружений. При исполнении работ директор «Акватика» Дмитрий Башкиров и два других сотрудника утаили от заказчика факт подмены оборудования на дешевый аналог, за который попросили 400 млн руб.

На сайте «Госзакупки» указано, что за работы компании заплатили 1,96 млрд руб., при этом по факту, считают правоохранители, контракт исполнен на 1,66 млрд руб.

Указанные обстоятельства выяснила прокуратура в ходе проведенной в 2024 году проверки. В настоящее время по решению Центрального районного суда Волгограда Дмитрий Башкиров и его предполагаемые сообщники находятся под стражей. Следственные мероприятия продолжаются.

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В 2023 году служба единого заказчика—застройщика администрации Волгограда получила представление от управления федерального казначейства (УФК) по региону по сумме контракта. В ноябре того же года между этими ведомствами начался арбитражный спор, в ходе которого УФК пыталось доказать, что учреждение допустило нарушения при расчете начальной максимальной цены контрактов и приемке выполненных работ. Однако Арбитражный суд Волгоградской области не нашел нарушений в действиях заказчика и признал представления казначейства недействительными. Апелляционная и кассационная жалобы УФК по региону были оставлены без удовлетворения.

Кроме того, в сентябре прошлого года Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора подало арбитражный иск к АО «Акватик». Ведомство требовало взыскать с компании 226,8 млн руб. Суть требований пока не опубликована. Судебное разбирательство отложено до 30 января 2025 года.

Нина Шевченко