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Ягоден к производству

Акционер Пермской кондитерской фабрики займется выращиванием смородины

Один из владельцев Пермской кондитерской фабрики Алексей Пыхтеев учредил предприятие по выращиванию ягод. По словам гос­подина Пыхтеева, ООО «Жизньягода», зарегистрированное в Ординском округе, займется производством смородины для дальнейшего использования в качестве сырья для кондитерских изделий ПКФ. Примерная площадь сбора урожая составит 30–50 га. Точный объем инвестиций, по словам руководителей, будет зависеть от затрат на технику и уход за саженцами. Всего в регионе примерно пять питомников с возможностью сбора ягод. Эксперты полагают, что особых затрат в создании ягодника потребует механизация основных процессов производства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Пермском крае на территории деревни Белое Озеро зарегистрировано ООО «Жизньягода». Согласно данным Rusprofile, компания занимается выращиванием зерновых, семечковых, плодовых и ягодных культур. Кроме этого общество занимается производством соковой продукции. Генеральный директор — Игорь Запевалов, руководитель ассоциации «Аграрное предпринимательство Пермского края». Учредителем выступает предприниматель Алексей Пыхтеев, который владеет ООО «Бизнес-Контакт», дружественным экс-депутату пермского заксобрания Никите Белых.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Алексей Пыхтеев, в рамках проекта предполагается на собственных и арендованных участках в Ординском округе высаживать ягодные саженцы. Пока идет речь о производстве только одной ягоды — смородины. В дальнейшем урожай планируется использовать для нужд Пермской кондитерской фабрики (ПКФ), акционером которой является господин Пыхтеев. Сейчас ПКФ ягоды импортирует, в частности из одной ближневосточной страны.

Размер инвестиций бизнесмен затруднился обозначить, отметив, что проект длительный, рассчитанный на три-пять лет. «Пока это больше исследовательская работа, чем бизнес»,— уточнил он. В числе сложностей проекта Алексей Пыхтеев назвал его сезонность и непростые климатические условия.

По словам гендиректора «Жизньягоды» Игоря Запевалова, конечный объем инвестиций будет зависеть от стоимости саженцев, аграрной техники, а также от затрат на подготовку, обработку и уход за почвой. Гос­подин Запевалов отметил также, что примерная площадь сборов от промышленной посадки ягод на начальном этапе составит 30–50 га. «Мы в поисках потенциальных партнеров, так как определяем будущий ягодник не только как фабричный, но и как кооперативный проект»,— подчеркнул гендиректор.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется Борисом Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2023 году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 63,4 млн руб. В общей сложности предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. В основном это шоколадные конфеты, есть в ассортименте фабрики вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре.

Предприятие развивает сеть фирменных магазинов. По данным официального сайта фабрики, в краевой столице работают 14 магазинов сети. Продукция предприятия поставляется во все регионы РФ, а также в Азербайджан, Грузию, Киргизию, Литву, Эстонию, Германию, США и другие страны. В январе прошлого года в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» фабрика установила сотрудничество с китайским контрагентом. Поставки в КНР руководство оценило в 200 тонн продукции в год.

В Прикамье на территории Коми-Пермяцкого округа производством кондитерских изделий с использованием ягод, орехов и других местных продуктов занимается депутат краевого заксобрания Алексей Петров. Изделия из колотого шоколада он планирует продавать на развес и в упаковках.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на территории Прикамья производством ягод занимается еще одна компания — ООО «Фермерское хозяйство „Селино“», управляющее питомником саженцев «Савинский» и ягодником «Малиновка». На официальном сайте хозяйства указано, что Селино — старейший питомник на Западном Урале. Согласно информации 2ГИС, кроме «Савинского» в регионе действует еще четыре питомника с возможностью сбора ягод.

Директор Пермского НИИ сельского хозяйства Иван Огородов считает, что для обустройства промышленного ягодного питомника важны такие факторы, как выбор участка для выращивания, исходя из плодородия и возможностей полива, качество и количество районированного посадочного материала, а также техсредства для сбора и первичного хранения урожая. Кроме того, важно качественно подготовить участок: очистить его и внести высокие дозы удобрений.

Эксперт отметил, что территория Ординского округа имеет ряд преимуществ для растениеводства, включая сочетание почвенно-климатических условий. «На мой взгляд, стратегически верно выбран и район производства, и сама ягода для выращивания, так как смородина, наряду с малиной и жимолостью, вполне подходит под местные климатические условия»,— полагает господин Огородов.

По словам агрария, на подготовку соответствующего участка, оборудование, а также обеспечение площадей для переработки и хранения урожая такой проект может потребовать не менее 300 млн руб. «Ягода — продукт, требующий оперативного сбора, хранения и обработки. Поэтому в данном случае важны инвестиции не только в закладку самого промышленного сада, но и в механизацию процессов, в том числе в приобретение качественного комбайна»,— подчеркнул Иван Огородов.

Анастасия Леонтьева

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