Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи суд рассмотрит апелляцию родителей, убивших восьмимесячную дочь в Ростове

28 января в Сочи состоится заседание Третьего апелляционного суда, на котором будет рассмотрена апелляция осужденного по делу об убийстве восьмимесячной дочери Якова Майбороды из Ростова-на-Дону. Информация об этом содержится на сайте суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отец убитого ребенка Яков Майборода, пишет РЕН ТВ, не согласен с приговором, который был вынесен в октябре 2024 года. Согласно вердикту, ему назначено 15 лет колонии строгого режима. По словам обвиняемого, в произошедшем виновата его супруга. Он считает, что на присяжных во время суда было оказано давление.

По версии Якова Майбороды, во время ссоры с женой он случайно пнул ребенка ногой. Однако позже экспертиза показала, что младенца задушили. После этого, по данным СМИ, родители попытались измельчить тело дочери в мясорубке, останки спрятали в 13 пакетах в морозильной камере.

Приговоренная к 13 годам колонии и штрафу Анастасия Чередниченко, мать погибшей девочки, подавать апелляцию не стала. Наказание она считает справедливым.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...