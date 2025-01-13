В Сочи суд рассмотрит апелляцию родителей, убивших восьмимесячную дочь в Ростове

28 января в Сочи состоится заседание Третьего апелляционного суда, на котором будет рассмотрена апелляция осужденного по делу об убийстве восьмимесячной дочери Якова Майбороды из Ростова-на-Дону. Информация об этом содержится на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отец убитого ребенка Яков Майборода, пишет РЕН ТВ, не согласен с приговором, который был вынесен в октябре 2024 года. Согласно вердикту, ему назначено 15 лет колонии строгого режима. По словам обвиняемого, в произошедшем виновата его супруга. Он считает, что на присяжных во время суда было оказано давление.

По версии Якова Майбороды, во время ссоры с женой он случайно пнул ребенка ногой. Однако позже экспертиза показала, что младенца задушили. После этого, по данным СМИ, родители попытались измельчить тело дочери в мясорубке, останки спрятали в 13 пакетах в морозильной камере.

Приговоренная к 13 годам колонии и штрафу Анастасия Чередниченко, мать погибшей девочки, подавать апелляцию не стала. Наказание она считает справедливым.

Алина Зорина