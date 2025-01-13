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Суд в Сочи рассмотрит жалобу отца, убившего дочь в Ростове-на-Дону

Третий апелляционный суд в Сочи 28 января рассмотрит жалобу Якова Майбороды на приговор по делу об убийстве восьмимесячной дочери, следует из картотеки суда. Осужденный не согласен с вердиктом, вынесенным в октябре 2024 года Ростовским областным судом, по которому ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: vk.com / Ростовский областной суд

Фото: vk.com / Ростовский областной суд

По данным РЕН ТВ, Яков Майборода утверждает, что во время процесса на присяжных оказывалось давление, а в преступлении виновна его супруга. По версии подсудимого, он случайно ударил ребенка во время ссоры с женой. Однако экспертиза установила, что младенец был задушен. Чтобы создать видимость непричастности к преступлению, мать ребенка сообщила в правоохранительные органы о ее похищении. Однако вскоре родителей девочки задержали, у них дома были найдены останки ребенка. Как писали СМИ, чтобы избавиться от тела дочери, родители использовали мясорубку.

Преступление совершено 28 апреля 2023 года в Ростове-на-Дону. Супруга обвиняемого Анастасия Чередниченко приговорена к 13 годам колонии и штрафу. Она признала справедливость наказания и отказалась от подачи апелляции.

Лия Пацан

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