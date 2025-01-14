В условиях запрета

В декабре прошедшего года девелоперы Петербурга ввели в эксплуатацию 298,7 тыс. кв. м жилья — меньше, чем год назад, более чем на 160 тыс. кв. м. За 12 месяцев года в городе введено 2,66 млн кв. м квартир в новостройках, что почти на 800 тыс. кв. м меньше, чем за 2023 год. Застройщики считают, что в наступившем году объем предложения будет сопоставим со снижающимся уровнем спроса и благодаря этому рынок будет пытаться поддерживать баланс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрошенные застройщики отмечают, что в сегменте масс-маркета продажи в последнем месяце прошлого года заметно снизились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Опрошенные застройщики отмечают, что в сегменте масс-маркета продажи в последнем месяце прошлого года заметно снизились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в декабре 2024 года больше всего квартир в новостройках построили в Невском районе города. Там было сдано в эксплуатацию два дома на 2401 квартиру общей площадью 104,1 тыс. кв. м. В Василеостровском районе ввели почти 70 тыс. кв. м в двух домах на 1359 квартир. В Приморском районе сдали два дома на 846 квартир площадью 36,7 тыс. кв. м. В декабре 2023 года девелоперы ввели в строй 466,5 тыс. кв. м жилых помещений. К 1 января в городе сдано более 2,66 млн кв. м жилья. Год назад показатель превышал 3,4 млн кв. м.

Опрошенные застройщики отмечают, что в сегменте «масс-маркет» продажи в последнем месяце прошлого года заметно снизились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По словам Дмитрия Ефремова, начальника управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург», объем спроса оказался ниже показателей позапрошлого года почти на 33%. Хотя по сравнению с предыдущими месяцами второго полугодия 2024 года декабрь выдался довольно оживленным, говорят девелоперы. «Перед Новым годом продажи существенно выросли: у нас в декабре результаты оказались на 50% выше показателей ноября. Это объясняется сезонной активизацией спроса, а также стимулирующими мероприятиями (рассрочки, субсидированная ипотека, скидки) — все это положительно повлияло на объем продаж. В том числе оживление связываем со стартом продаж в новом доме — объекты на этапе котлована по-прежнему в фокусе внимания клиентов»,— поделился Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».

При этом господин Фельдман признает, что, несмотря на возросшую активность покупателей, объем сделок в декабре оказался на 20% ниже показателей 2023 года. «Но это вполне нормальная ситуация в новых условиях существования рынка. Существенную роль в снижении спроса сыграли сокращение программ господдержки, рост ключевой ставки, рост процентов на депозитных вкладах и другие факторы»,— констатирует директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», рассказал, что весь четвертый квартал 2024 года характеризовался ростом продаж от месяца к месяцу, а декабрь в этом отношении стал кульминационным. «В сравнении с декабрем 2023 года показатели вдвое лучше. Однако и витрина за минувший год у нас пополнилась»,— поясняет девелопер и отмечает, что определенный сезонный рост количества сделок в конце прошлого года присутствовал.

Вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI Михаил Гущин тоже подтвердил, что в декабре продажи в компании были примерно в 1,8 раза выше, чем в среднем в месяц во втором полугодии, но чуть ниже декабря 2023 года. «Если не брать в расчет новые старты (в конце года RBI запустила два новых проекта), то предновогоднее повышение активности спроса мы больше заметили в ценовом сегменте бизнес-класса и сервисных апартаментов»,— обозначает ситуацию на рынке господин Гущин.

С 1 января начал действовать единый ипотечный стандарт, фактически запрещающий субсидированную ипотеку от застройщика и схемы с использованием аккредитивов. «Мы не ожидаем в среднесрочной перспективе снижения ставок по ипотечным кредитам: ожидается их дальнейший рост или сохранение на текущем уровне ключевой ставки,— дает оценку господин Ефремов.— Прогнозировать что-либо пока преждевременно: дальнейшая ситуация во многом зависит от государственного регулирования инструментов покупки квартир». Эксперт «Главстрой Санкт-Петербург» полагает, что, вероятнее всего, в 2025 году на рынке будет наблюдаться рост конкуренции среди участников. «Застройщики будут стимулировать покупательский интерес при помощи разнообразных скидок и акционных предложений, а также постараются акцентировать внимание покупателей на ключевых преимуществах своих жилых комплексов, стараясь предложить наиболее привлекательный продукт исходя из запросов своей целевой аудитории»,— заключает он.

Господин Фельдман обращает внимание на то, что после затяжных новогодних каникул всегда наступает традиционное затишье: и клиенты, и партнеры (агентства и агрегаторы) отдыхают. «В этом году рынок, судя по всему, будет "раскачиваться" еще дольше. Спрос есть, но происходит дальнейшее ухудшение условий, позволяющих реализовать этот спрос. Мы ожидаем возобновления активности рынка не раньше конца января»,— делает прогноз представитель ГК «Ленстройтрест». Новый объем предложения вряд ли будет расти, добавляет господин Фельдман. «В Петербурге он точно будет сопоставим с существующим уровнем спроса. И этот баланс спроса и предложения дает основания для некоторого оптимизма. Исходя из такой стратегии мы и формируем план продаж в наступившем году»,— сообщил он.

Господин Софронов согласен, что перспективу 2025 года прогнозировать сложно. «Мы ведем подготовку новых проектов в ценовой категории выше среднего. В этой категории спрос гораздо меньше зависит от кредитования покупок недвижимости»,— заявил коммерческий директор ГК «ПСК».

Господин Гущин считает, что основными инструментами на рынке в наступившем году, скорее всего, будут семейная ипотека и существующие программы рассрочек. «Каких-то специальных акций для поддержания и повышения спроса мы не планируем»,— уточнил представитель RBI.

Александра Тен