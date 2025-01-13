«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Начало 2025 года проходит на глобальных финансовых рынках очень бурно. Растут доходности и американский доллар, в Европе, США и Азии падают акции. Рост доходностей связан со многими факторами, в частности инфляционными показателями. Но что в этом контексте делать инвесторам? Как будет развиваться тенденция дальше? И к чему она может привести? Разобраться в этой теме экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог эксперт финансовой платформы Bitbanker Владимир Зернов.

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Олег Богданов: Доходность в Великобритании, Европе и США бурно пошла вверх. Естественно, акции реагируют негативно. Где этот процесс остановится? Что его может притормозить?

Владимир Зернов: Ключевым уровнем, судя по всему, будет являться уровень доходности 5% по 10-летним американским облигациям. Именно на это нацелено большое количество игроков. Скорее всего, будет какая-то поддержка для американских облигаций и, соответственно, для всех активов, которые могли бы выиграть от того, что рост доходностей прекратится. Сырье тоже влияет, потому что, как видим, цены на нефть пошли вверх. Это связано в первую очередь с санкциями на российскую и ожиданиями ограничений на иранскую нефть. Безусловно, более высокая цена на энергию будет влиять на инфляцию и, соответственно, через нее воздействовать на процентные ставки.

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