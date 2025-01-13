ХК «Сочи» проиграл «Металлургу» в матче 43-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» в Магнитогорске уступил местному «Металлургу». Матч закончился со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Начало встречи осталось за хозяевами, когда на третьей минуте отличился нападающий из США Люк Джонсон. На последней минуте второго периода «леопарды» сравняли счет после точного броска Дениса Венгрыжановского. В третьем периоде в составе хозяев отличились Дмитрий Силантьев, Артем Минулин и Егор Коробкин. На последней минуте за «Сочи» забил Даниил Сероух и поставил точку в матче. В итоге победа «Металлурга» со счетом 4:2.

После 43 матчей в КХЛ «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре сочинцы сыграют 15-го января на выезде с «Витязем».

Евгений Леонтьев