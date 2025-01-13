Freedom Holding объявил об открытии брокера в Турции. Разрешение на создание компании выдал Совет по рынкам капитала страны. Ранее СЕО Freedom Тимур Турлов сообщал о намерении получить лицензии в Турции и ОАЭ.

Эн+ вдвое расширил сеть зарядных станций для электромобилей. В прошлом году холдинг установил 19 новых станций, теперь сеть ЭЗС компании насчитывает 38 станций. Инвестиции в проект составили 70 млн руб. Большая часть новых объектов появилась на территории Иркутской области и одна в Кемеровской области, на территории аэропорта Новокузнецк. Мощность каждой станции составляет 150 кВт, что позволит проводить сессии быстрой зарядки. При этом ЭЗС оснащены всеми типами разъемов, которыми оборудуются модели электромобилей. Зарядные станции будут стимулировать развитие популярных туристических маршрутов Иркутской области: на Байкал и Ольхон, а также внутреннего туризма региона.

В Санкт-Петербурге построят новый косметический завод за 700 млн руб. Инвестором станет производитель косметики Mesomatrix. Инвестиции составят от 500 млн руб. до 700 млн руб., рассказала «РБК Петербург» основательница компании Наталия Баховец. Производитель купил участок площадью 1,5 га в индустриальном парке «Марьино» в прошлом году.