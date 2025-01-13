Нижегородцы в Год семьи стали реже жениться и меньше рожать

В Нижегородской области в 2024 году родились 22,18 тыс. детей. Это на 5% меньше по сравнению с годом ранее. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

По ее словам, среди родившихся почти 11,4 тыс. мальчиков и 10,79 тыс. девочек. За год в регионе родились четыре тройни и 268 двоен.

В брак вступили 18,48 тыс. пар, это на 6% меньше по сравнению с 2023 годом. В то же время количество разводов в ушедшем году сократилось почти на 4,5%,

По словам Ольги Красновой, снижение показателей по рождаемости и количеству браков стало результатом демографической ямы, в которой Россия оказалась в 90-е годы прошлого века из-за сложных социально-экономических условий.

Андрей Репин