Жительница Апшеронского района погибла на пешеходном переходе
В Апшеронском районе в Хадыженске местную жительницу сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно предварительной информации, 37-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Lada Granta, сбила пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавшая скончалась на месте.
Личность погибшей сейчас устанавливают. На месте работает следственно-оперативная группа.