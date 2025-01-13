Жительница Апшеронского района погибла на пешеходном переходе

В Апшеронском районе в Хадыженске местную жительницу сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, 37-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Lada Granta, сбила пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавшая скончалась на месте.

Личность погибшей сейчас устанавливают. На месте работает следственно-оперативная группа.

Алина Зорина