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Жительница Апшеронского района погибла на пешеходном переходе

В Апшеронском районе в Хадыженске местную жительницу сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, 37-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Lada Granta, сбила пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавшая скончалась на месте.

Личность погибшей сейчас устанавливают. На месте работает следственно-оперативная группа.

Алина Зорина

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