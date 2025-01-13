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В Нижегородской области водителя осудили за гибель подростка

Водитель Nissan Qashqai признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека после гибели подростка в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В августе 2023 года на дороге от деревни Новая в село Спасское нетрезвый водитель сбил двух подростков, стоявших на обочине. От полученных травм 14-летний подросток скончался на месте происшествия, его 16-летней спутнице помощь не потребовалась.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему шесть лет колонии-поселения и лишил права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев.

Владимир Зубарев

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