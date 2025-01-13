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В Свердловской области вручат премии 25 молодым ученым

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении премий молодым ученым региона. В этом году вручат 200 тыс. руб. по 22 номинациям, среди лауреатов — 25 специалистов до 35 лет, три из которых работают в соавторстве, рассказали в областном департаменте информационной политики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На конкурсе было представлено 108 работ от вузов, научных организаций и предприятий региона. Среди лучших — «Исследование коррозийных и механических свойств сплавов на основе никеля, стойких в расплавах солей», «Отражение метризуемых и субметризуемых пространств», «Разработка и исследование инновационных медицинских материалов для применения в травматологии и хирургии детского возраста», «Влияние информационных технологий на принципы гражданского процесса» и другие.

Для награждения были отобраны лучшие работы в областях математики, машиностроении, металлургии, химии, физики, медицине, биологии, биоресурсов, охраны природы, экономики, юриспруденции, педагогических, гуманитарных, сельскохозяйственных, технических, инженерных наук и прочих.

Церемония вручения дипломов лауреатам пройдет 6 февраля в Уральском Федеральном университете (УрФУ). Конкурс в Свердловской области проводится с 2004 года и за это время премии получили 398 молодых ученых.

Ирина Пичурина

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