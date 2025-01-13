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В середине недели 85 улиц в Сочи могут остаться без света

Во вторник, 14 января, и в среду, 15 января, без света могут остаться 85 улиц Сочи. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами на электрооборудовании. Временные неудобства продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Во вторник, 14 января. Без света могут остаться улицы Ивановская, Зеленая, Каштановая, Пробковая, Сухумское шоссе, Голенева, Макаренко, Олимпийская, Транспортная, Шаумяна, Роз, Конституции, Краснодонская, Армянская, Джапаридзе, Леселидзе. С ограничениями могут столкнуться жители переулков Алекский, Бараташвили, Восточная, Лооский, Прохладный, Фундучный, Лукьянченко. Во вторник без света могут остаться жители сел Георгиевское, Зубова щель, Горное Лоо.

В среду, 15 января, из-за плановых ремонтных работ без электроэнергии могут остаться жители улиц Альпийская, Дагомысская, Мандариновая, Транспортная, Тургенева, Учительская, Высокогорная, Тимирязева, Весеннаяя, Центральная, Озерная. С ограничениями могут столкнуться село Кроянское и хутор Островская щель. Полный перечень можно найти в Telegram-канале Сочинских электросетей.

Мария Удовик

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