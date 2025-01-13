В ДНР 116 тыс. детей вернулись к обучению в очном формате

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что 476 школ региона возобновили работу в очном формате. К очному обучению с 13 января вернулись 116 тыс. школьников.

Еще около 27 тыс. учеников смогут вернуться с дистанционного обучения, после того как обстановка «нормализуется», отметил господин Пушилин. После новогодних праздников работу также возобновили 430 детских садов (76% общего количества детских дошкольных учреждений). «135 детских садов смогут принять детей сразу после того, как позволит ситуация»,— уточнил глава региона.

В сентябре 2024 года первый замминистра просвещения Александр Бугаев говорил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях работают более 1,3 тыс. школ, из них две трети — в очном формате. Тогда господин Бугаев отмечал, что большинство школ в ДНР работает в очно-заочном формате. Этот формат предполагает, что дети приходят в школу, получают задание от учителей, а затем выполняют его дома.

Власти ДНР ежедневно сообщают об обстрелах муниципалитетов, расположенных вблизи зоны активных боевых действий. За неделю с 6 января в результате обстрелов в регионе погибли 5 человек, еще 20 получили ранения, следует из данных главы региона. Большинство из них — жители Донецка и Горловки.

Полина Мотызлевская