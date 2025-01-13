В Ярославской области в 2024 построили меньше жилья в МКД

В Ярославской области в 2024 году введено в эксплуатацию 953,1 тыс. кв. м жилья. Данные «Ъ-Ярославль» предоставили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Общий уровень введенного жилья остался на уровне 2023 года (953,8 тыс. кв. м. — Ярославльстат), при этом ввод многоквартирных домов (МКД) сократился на фоне роста индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В МКД введено 396,1 тыс. кв. м, что на 8% ниже, чем в 2023-м (431,2 тыс. кв. м). В ИЖС ввод составил 557 тыс. кв. м, что на 6% больше, чем годом ранее (522,6 тыс. кв. м).

Антон Голицын