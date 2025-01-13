С начала года в Татарстане в ДТП погибло 14 человек

С начала 2025 года на дорогах Татарстана в ДТП погибло 14 человек — это на 6 млн больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов.

Одной из самых распространенных причин ДТП с погибшими назвали выезд на встречную полосу. Рустем Гарипов заявил, что беседы о правилах перехода проезжей части необходимо проводить не только с детьми, но и с пожилыми людьми. В 2024 году в ДТП погибло 28 человек старше 60 лет.

В Татарстане с начала года на дорогах зафиксировано 68 ДТП, в них пострадали 82 человека.

Вчера в Казани грузовой автомобиль насмерть сбил пенсионерку.

Рустем Гарипов сообщил, что женщина переходила дорогу возле пешеходного перехода.

Диана Соловьёва