Турпоток в Нижегородскую область в новогодние каникулы вырос на 5,7%

В новогодние праздники Нижегородскую область посетили свыше 185 тыс. туристов, сообщили в министерстве туризма и промыслов. В сравнении с прошлым годом турпоток вырос на 5,7% или на 10 тыс. человек. В 2024 году рост составлял 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Нижегородский кремль 29 декабря — 8 января посетили в общей сложности 346 тыс. местных жителей и приезжих. На воссозданном кремлевском фуникулере прокатились 27 тыс. человек, на Нижегородской ярмарке за 11 дней побывали 160 тыс. гостей.

Кроме Нижнего Новгорода местами притяжения туристов оставались традиционно Арзамас, Дивеево, Большое Болдино, Городец, Семенов, Варнавино и деревня Простоквашино в Тонкинском округе, добавил министр Сергей Яковлев.

Владимир Зубарев