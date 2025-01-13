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Борис Видгоф и Юрий Карликанов стали почетными гражданами Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер присвоил звания почетных граждан Челябинской области президенту торгового дома «Бовид» Борису Видгофу и заместителю председателя заксобрания Юрию Карликанову. Постановления опубликованы на портале правовой информации.

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В документах говорится, что Борис Видгоф и Юрий Карликанов стали почетными гражданами региона «за плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность, направленную на повышение качества жизни населения Челябинской области».

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