Борис Видгоф и Юрий Карликанов стали почетными гражданами Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер присвоил звания почетных граждан Челябинской области президенту торгового дома «Бовид» Борису Видгофу и заместителю председателя заксобрания Юрию Карликанову. Постановления опубликованы на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В документах говорится, что Борис Видгоф и Юрий Карликанов стали почетными гражданами региона «за плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность, направленную на повышение качества жизни населения Челябинской области».