В Екатеринбурге во время Крещения на лед смогут одновременно выйти до 15 человек

В Екатеринбурге в период крещенских купаний 18-19 января на льду из-за его неоднородности и хрупкости смогут одновременно находиться не более 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На данный момент в Екатеринбурге подано семь заявок на оборудование купелей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На данный момент в Екатеринбурге подано семь заявок на оборудование купелей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уточняется, что сейчас толщина льда на водоемах Екатеринбурга составляет 35-37 см. «При этом в связи с плюсовой температурой, нехарактерной для начала января, лед неоднородный и хрупкий. Поэтому городские власти еще раз призывают екатеринбуржцев ни в коем случае не пользоваться нелегальными купелями и не устраивать проруби самостоятельно»,— добавили в пресс-службе.

В настоящее время подано семь заявок на оборудование купелей.

Напомним, в январе 2024 года в период празднования Крещения Господня в Екатеринбурге работало 12 купелей. Всего в Свердловской области — 88 купелей.

Анастасия Таначева