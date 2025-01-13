Полицейские установили подозреваемого в повреждении четырех остановок в Мотовилихе

Сотрудники краевого ГУ МВД установили личность подозреваемого в повреждении остановочных павильонов в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Прикамья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Пермский транспорт» Фото: telegram-канал «Пермский транспорт»

По данным полиции, молодой человек 2009 года рождения разбил стекла молотком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм).

Остановочные павильоны «Рабочий поселок», «Грачева», «Улица 1905 года» и «Микрорайон Висим», находящиеся вдоль трамвайных путей, были повреждены в эти выходные. В результате было разбито 72,2 кв. м стекол. Предварительная сумма ущерба составила 300 тыс. руб.