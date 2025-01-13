Второй ресторан сети «Старик Хинкалыч» откроется в «iMall Эспланада»

Федеральная сеть хинкальных «Старик Хинкалыч» намерена запустить свое второе заведение в Перми в ТРЦ «iMall Эспланада». Открытие запланировано на 12 февраля, сообщает «Вкурсе.ру». В заведении будет 65 посадочных мест. Ресторан откроется по франшизе. Развитием заведения в Перми займется ИП Павел Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Старик Хинкалич Фото: ВК Старик Хинкалич

Сеть заведений кавказской кухни «Старик Хинкалыч» насчитывает 119 ресторанов в 65 городах страны. В Перми первая хинкальная сети начала работу прошлой осенью на ул. Екатерининской, 88. Как указано на сайте компании, сеть развивает ООО «Хинкалыч». По данным Kartoteka.ru, компания «Хинкалыч» была создана в 2016 году в Крыму, в городе Симферополе. Ее единственным учредителем указана Светлана Патрикеева, а директором — Дмитрий Зайцев. При этом основателем «Старика Хинкалыча», по данным российских СМИ, является предприниматель Кирилл Кирпичный.