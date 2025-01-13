Долгие новогодние выходные подошли к концу и началась первая полноценная рабочая неделя 2025 года. Как встретили Новый год и провели праздники известные уральцы – в рубрике «Ъ-Урал» «Прямая речь».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Олег Флеганов, ресторатор, владелец компании «Реста Менеджмент»:

— Новый год встретили дома семьей спокойно, посмотрели телевизор. В каникулы катались на лыжах, немного работали, а потом уехали отдыхать в теплые страны. Все было традиционно.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Валерий Ананьев, глава и собственник ГК «Атомстройкомплекс»:

— Я традиционно провожу новогодние праздники с семьей на Таватуе. Зима нынче особенно теплая, и мы с удовольствием катались на лыжах, коньках, наслаждались уральской природой и спокойствием. Партнеры по «Атомстройкомплексу» — мои соседи, поэтому за выходные успели и отдохнуть вместе, и обсудить планы и надежды на 2025 год. Очень хочется, чтобы новый год выдался плодотворным и успешным как для строительной отрасли, так и для региона в целом!

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сергей Колосовский, руководитель адвокатской группы Lawguard:

— Новый год я отметил дома с женой под фэнтези «Хронники Шанары». На столе у нас были гребешки в горчичном соусе, считаю, что это самое вкусное, что бывает в природе. Традиционно ели икру. Алкоголь не пили, только кока-колу. В новогодние праздники, когда было ветрено, я катался с кайтом на Шарташе, все остальное время работал и посещал спортивный зал. За эти каникулы я смог покататься больше, чем за весь прошлый год, всего получилось сходить около пяти раз.

Максим Марамыгин, директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ:

— Я 31 декабря и 7 января посетил театры. Перед Новым годом удалось посмотреть спектакль «Тетушка Чарли» в Свердловском театре драмы. Обожаю эту постановку, я ее еще помню в виде оперетты в нашем театре музкомедии, тогда в ней играл актер Виктор Сытник. А два-три года назад театр драмы поставил свой спектакль по этой пьесе. Мне очень понравилось. Такая веселая английская комедия из XIX века, и 31 декабря она была весьма кстати: создалось приятное, доброе мироощущение.

В Рождество я сходил в Коляда-театр на новый спектакль «Вий» по Гоголю. Я тоже в восторге. В спектакле есть вкрапления из «Сорочинской ярмарки» и других произведений писателя. Он получился мистическим, как и само Рождество. Поэтому у меня хорошо получилось: оба спектакля легли в канву своего праздничного дня. Я получил колоссальное удовольствие и наполнился добрыми, позитивными эмоциями. Остальные дни я провел в деревне, работал над новым учебником по финансовой грамотности.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Егор Мехонцев, олимпийский чемпион по боксу 2012 года:

— Новый год я провел дома с детьми, посмотрели выступление президента в 00.00. Алкоголя на нашем праздничном столе не было. Стол у нас был шикарным, мама приготовила мне орешки со сгущенкой по своему фирменному рецепту.

В новогодние праздники я очень скучал по социальной жизни, пытался компенсировать это тренировками, пробежками, регулярно ходил в зал, проводил время с детьми. Мне поскорее хотелось выйти с праздников, чтобы решить свои дела. С семьей съездили к родственникам и поздравили с Новым годом.

Фото: Предоставлено компанией «Мотив»

Андрей Золотарев, коммерческий директор телекоммуникационной группы «Мотив»:

— В завершение года, прежде всего, хочется погрузиться в атмосферу домашнего уюта и провести время в окружении близких людей. В связи с отсутствием рабочих задач и забот новогодние праздники — это лучшее время, чтобы навестить дорогих тебе людей: обменяться знаками внимания и пообщаться. Что не всегда удается сделать в желаемом объеме в течение года. Поэтому новогодние каникулы предпочитаю проводить на Урале среди уральцев и, конечно, здесь же встречать гостей. К тому же у нас красивейшая природа, множество интересных мест, событий и достопримечательностей.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Аркадий Чернецкий, первый заместитель председателя заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия», глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах:

— Все новогодние и рождественские каникулы провели дома с семьей. Конечно и елку наряжали, и за праздничным столом душевно общались. Удалось с родными и друзьями посетить праздничные городские площадки. Посмотрели и на ледовый городок, устроенный на новом месте — на Плотинке и на каток на Площади 1905 года.

Фото: Предоставлено Михаилом Мальцевым

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма:

— Я ассоциируюсь с отдыхом и туризмом, но на новогодних каникулах был лишь дома. Моя работа подразумевает частые поездки, я сам любитель путешествий, поэтому я был счастлив провести каникулы дома, с семьей и с детьми. Поймал себя на мысли, что порой экзотические пейзажи в зимний период уже более привычны, чем уральская природа. Несмотря на каникулы, у нас в городе насыщенная театральная и музейная жизнь, а с учетом мягкой уральской зимы большое удовольствие нам доставляли загородные прогулки на лошадях.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Андрей Егорычев, полузащитник ФК «Урал»:

— Отпуск был насыщенный. Рад, что удалось побыть с семьей побольше, а также повидаться с родственниками и друзьями. Встретили Новый год в кругу семьи! Пусть этот год принесет всем много счастья, любви, радости и добра!

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Вихарев, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе:

— Новый год встретил в кругу близких и друзей. Играли в тайного деда мороза и ели салаты. Понравилась речь президента, он у нас самый лучший.