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В Керчи будут судить директора предприятия, по вине которого пострадал работник

В Керчи перед судом предстанет директор предприятия, по вине которого работница на производстве стала инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, обвиняемый направил на покраску металлических ворот сотрудницу, в чьи обязанности это не входило. Он не обеспечил ей безопасное производство, из-за чего на женщину упали ворота, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Свою вину в совершенном преступлении директор предприятия не признал. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина

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