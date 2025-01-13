В Керчи будут судить директора предприятия, по вине которого пострадал работник

В Керчи перед судом предстанет директор предприятия, по вине которого работница на производстве стала инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, обвиняемый направил на покраску металлических ворот сотрудницу, в чьи обязанности это не входило. Он не обеспечил ей безопасное производство, из-за чего на женщину упали ворота, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Свою вину в совершенном преступлении директор предприятия не признал. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина