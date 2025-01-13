Эксперт Сбера дала советы, как эффективно вернуться к работе после новогодних праздников

В крупнейших компаниях тема постпраздничной адаптации давно стала частью корпоративной культуры, поскольку возвращаться в рабочий ритм после длительных выходных для многих бывает непросто. Чтобы облегчить этот процесс, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова назвала пять простых, но действенных советов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Сбербанк Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка:

Продуктивность возвращается быстрее, если не перегружать себя с первых дней, а начать с небольших шагов и правильного планирования. Мы в Сбере понимаем, как важно заботиться о благополучии сотрудников, и с радостью делимся рекомендациями о том, как плавно войти в прежний режим.

1. Планирование коротких промежутков работы

Метод «час работы — 5 минут отдыха» широко используется во всем мире, поскольку он хорошо помогает сохранять концентрацию. В течение дня советую выделить несколько блоков для коротких перерывов. Даже 5 минут прогулки по офису будет достаточно, чтобы дать мозгу отдых. Наши сотрудники любят проводить это время в кофе-поинтах на территории банка или работать в них, когда появляется желание сменить обстановку.

2. Коммуникация с коллегами

Вернуться к рабочему процессу легче, если начать его с общения с командой. Это необязательно должно быть официальным мероприятием: во многих компаниях первые дни года начинаются с неформальных встреч за кофе, где обсуждаются планы и успехи прошлого года. Такие небольшие события помогают создать общее настроение. У нас они давно стали доброй традицией.

3. Активность и движение

Сидячий образ жизни после праздников может вызывать вялость. Чтобы избавиться от этого состояния, предлагаю включить в распорядок дня небольшие физические активности: прогулки во время обеда, лёгкую зарядку утром или в офисе. Наши сотрудники уже с первых рабочих дней активно посещают бесплатные корпоративные спортзалы, причём не только утром и вечером, но и во время перерывов. Это позволяет им повысить уровень энергии и развивает самодисциплину.

4. Радость в обычных вещах

Вместо того чтобы воспринимать возвращение к работе как стресс, подумайте о возможностях, которые открываются в начале года. Может быть, вы давно хотели запустить какой-то проект или достичь индивидуальной цели. Для нашей команды одним из мощных стимулов является волонтёрство. Коллеги сами инициируют проекты, часто привлекая других сотрудников и членов семьи. Так, мы помогаем спасению птиц и животных, регулярно проводим экологические активности и благотворительные акции.

5. Постпраздничные традиции на рабочем месте

В нашей компании есть несколько тёплых традиций. Вы можете привнести их и в свой рабочий процесс. Например, организуйте совместный завтрак с коллегами в столовой или обменяйтесь символическими подарками, которые пригодятся вам в работе. Это значительно поможет поднять настроение в команде.

И помните, что начало года — это не гонка, а возможность подойти к работе с новым вдохновением и энергией. Главное — дать себе время и поддерживать друг друга.