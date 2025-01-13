Кредитный рейтинг Пермского края остался на уровне ruA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Пермского края на уровне ruА+. Такая оценка обусловлена высоким уровнем развития экономики, умеренным уровнем инвестиционного климата, демографического развития и развитым рынком труда с ограниченными ресурсами, высокой сбалансированностью бюджета, сильными позициями по долговой нагрузке. На рейтинг Прикамья также повлияла гибкость расходной части бюджета и диверсифицированная экономика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Рейтинг кредитоспособности региона представляет собой мнение агентства “Эксперт РА” о способности региона своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. При этом у региона стабильный прогноз по рейтингу. Это означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе»,— отметили в агентстве.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что Пермский край поддерживает развитие предприятий на системном уровне. В частности, корректируется налоговая политика, сокращаются сроки оказания муниципальных услуг, развиваются механизмы ГЧП и приоритетных инвестиционных проектов.

По инициативе главы региона в Прикамье также ведется работа над улучшением инвестиционного климата. По ее итогам с 2023 года в крае действует Региональный инвестиционный стандарт (РИС). Сегодня пять элементов РИС (инвестдекларация, инвесткомитет, инвестиционная карта, свод инвестиционных правил и работа агентства инвестразвития) призваны дать регионам базовый инструментарий для привлечения бизнеса, создать для инвестора единые правила игры во всех регионах, а также сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений.

В рамках внедрения РИС Пермский край вошел в топ-10 регионов с лучшими практиками работы инвестиционных команд.