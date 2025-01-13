Дело в деталях

Челябинское микропредприятие «Ремонтно-механический завод “Высокие технологии”» намерено взыскать почти 88 млн руб. с ООО «Завод роботов». Арбитражный суд Челябинской области принял иск к производству. По заявлению истца, который выпускает сложные технические комплектующие для роботов, завод перестал платить за поставленные детали. В результате у поставщика возникли проблемы со своевременным погашением лизинговых и арендных платежей, а также с выплатой зарплаты. Представители «Завода роботов» говорят о «взаимных претензиях», которые планируют урегулировать «в соответствии с законом и договором».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истец изготовил детали для роботов на 96,5 млн руб., но завод выплатил лишь 54,7 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Истец изготовил детали для роботов на 96,5 млн руб., но завод выплатил лишь 54,7 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело о взыскании 87,7 млн руб. с «Завода роботов». Иск направило ООО «Ремонтно-механический завод “Высокие технологии”» в конце прошлого года. Предварительное заседание назначено на 10 февраля. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, расположенный в Челябинске ремонтно-механический завод просит суд взыскать с «Завода роботов» 41,8 млн руб. задолженности по договору поставки от 21 августа 2023 года, а также 41,8 млн пени и 4 млн руб. убытков. При принятии заявления к производству суд удовлетворил ходатайство истца об отсрочке уплаты госпошлины до окончания рассмотрения дела, но не более чем на один год.

В РМЗ «Высокие технологии» пояснили “Ъ-Южный Урал”, что производят для «Завода роботов» технически сложные комплектующие, но с августа прошлого года заказчик перестал платить за поставляемые детали. По данным истца, по договору предприятие изготовило комплектующие для роботов на сумму 96,5 млн руб., но завод выплатил лишь 54,7 млн руб.

В ноябре РМЗ «Высокие технологии» направил «Заводу роботов» претензию с требованием погасить задолженность не позднее 10 декабря. «Претензия была оставлена без ответа, задолженность не погашена, конструктивных решений сложившейся ситуации также предложено не было. 16 декабря 2024 года была направлена повторная досудебная претензия. Однако она тоже была оставлена без удовлетворения. На компромиссы ООО “Завод роботов” не идет»,— сообщил генеральный директор РМЗ «Высокие технологии» Арвит Бенц на запрос “Ъ-Южный Урал”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ремонтно-механический завод “Высокие технологии”» было зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Основной вид деятельности — механическая обработка металлических изделий. На официальном сайте организации указано, что завод изготавливает комплектующие для промышленного оборудования, производит и ремонтирует детали из разных видов металла любой сложности, а также изготавливает металлоконструкции, применяемые при строительстве промышленных зданий, мостов и других сложных объектов.

Владелец 100% уставного капитала и генеральный директор компании Арвит Бенц. Выручка завода в 2023 году составила 42,7 млн руб. (30,6 млн было 2022 году), чистая прибыль — 884 тыс. руб. (584 тыс. руб.).

По сообщениям истца, из-за неисполнения «Заводом роботов» обязательств по договору предприятие оказалось в сложном финансовом положении, в том числе не может вовремя платить по восьми действующим договорам лизинга и двум кредитам. «В Межрегиональной лизинговой компании приобретены в лизинг два токарных центра с ЧПУ. Выплачено 8,7 млн руб. Однако в связи с неоплатой поставленных деталей просрочка по платежам в адрес лизинговой компании составляет пять месяцев на сумму более 2 млн руб. На этих станках производятся детали для “Завода роботов”, в январе лизинговая компания начнет процедуру расторжения договора и изъятия станков»,— сообщили в компании. Также у РМЗ образовались долги за аренду производственной площадки и по заработной плате.

«Ремонтно-механический завод “Высокие технологии” испытывает существенные трудности по своевременному исполнению своих обязательств перед работниками предприятия, растет задолженность по заработной плате. Фактически, из-за неисполнения обязательств со стороны ООО “Завод роботов” наше предприятие находится в предбанкротном состоянии»,— сообщил гендиректор РМЗ Арвит Бенц.

ООО «Завод роботов» ограничилось кратким комментарием по судебному спору, отметив лишь «взаимность» претензий, но не уточнив их суть.

«Вопросы урегулирования задолженности и взаимных претензий, их обоснованность будут разрешены между сторонами в соответствии с требованиями закона и договора»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе ООО «Завод роботов».

«Завод роботов» был пущен на площадке ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ) в начале 2024 года для серийного производства промышленных роботов-манипуляторов. Владельцем 100% уставного капитала компании является супруга депутата Госдумы Валерия Гартунга Марина Гартунг, которой также принадлежит 69,34% ПАО «ЧКПЗ». Осенью предприятие получило технологический кредит 2 млрд руб. от ВТБ под поручительство ВЭБ.РФ на развитие проекта. При выходе на полную мощность завод планирует ежегодно делать около 750 роботов грузоподъемностью 6–250 кг. По итогам 2023 года, чистая прибыль «Завода роботов» составила 828 тыс. руб. после убытков 2,5 млн руб. годом ранее, выручка выросла с 6 млн до 114,5 млн руб.

Юлия Гарипова