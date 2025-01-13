Yle: в парламенте Финляндии нашли следы наркотиков после корпоратива

Журналисты издания Yle нашли остатки наркотиков в трех туалетных кабинках парламента Финляндии. Они прошлись смоченными салфетками по поверхностям уборной и отправили образцы в лабораторию Measurlabs. Лабораторные исследования выявили на салфетках следы амфетамина, экстази и кокаина.

Образцы были взяты в декабре 2024года в мужских и женских туалетах на третьем и пятом этажах здания парламента. Следы психоактивных веществ были обнаружены только в пробах, взятых на пятом этаже: обычно там проводят заседания парламентских групп. В день, когда журналисты взяли образцы для исследования, на этаже проходила рождественская вечеринка.

Yle отмечает, что посещать парламент могут не только депутаты, но в здании действует строгий контроль. При этом зрителям парламентских сессий запрещено пользоваться туалетами, которые были выбраны журналистами для проверки.

«Конечно, грустно и жалко, что в парламенте появляются признаки того, что люди, которые могут здесь работать, употребляют наркотики. Это свидетельствует о том, что употребление наркотиков в обществе увеличивается»,— прокомментировал расследование журналистов спикер парламента Юсси Халла-ахо (цитата по Yle). Господин Халла-ахо заявил, что эдускунта (парламент Финляндии) может принять меры в отношении использования психоактивных веществ. Впрочем, признал спикер, у парламента мало возможностей для предотвращения употребления наркотиков в стенах здания.