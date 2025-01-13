Злоупотребление обошлось штрафом

Как стало известно «Ъ-Кубань», изменен приговор бывшему главе департамента информатизации Краснодарского края Евгению Юшкову, осужденному за злоупотребление полномочиями при принятии работ по госконтракту в рамках проекта «Цифровая экономика». Ранее он был осужден на два года принудительных работ, однако апелляционная инстанция назначила ему штраф в 75 тыс. руб. Экс-чиновник вину отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд смягчил приговор бывшему главе департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгению Юшкову, которого в августе минувшего года Октябрьский райсуд Краснодара признал виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. После апелляционного рассмотрения по жалобе осужденного наказание ему было изменено на штраф в размере 75 тыс. руб. в доход государства, сообщили «Ъ-Кубань» в объединенной пресс-службе судов региона.

Как глава департамента, господин Юшков с 2017 по 2020 годы отвечал за проекты федеральной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». Одной из его задач было создание зарезервированной телекоммуникационной инфраструктуры региональной мультисервисной сети органов исполнительных власти края. Для этого департамент заключил госконтракт с ПАО «Ростелеком» о поставках серверов, вычислительных комплексов и коммутатора. Стоимость контракта составила 69,5 млн руб. Ранее эксперт в области IT-технологий пояснял «Ъ-Кубань», что речь идет об использовании инфраструктуры «Ростелекома» для создания внутри нее собственного канала связи краевых властей.

По условиям сделки, исполнитель должен был поставить оборудование, установить его и произвести все пусконаладочные работы. Однако, как выяснили суды, поставщик выполнил не все обязательства: поставленное оборудование не соответствовало требуемым техническим характеристикам, что в перспективе могло привести к ухудшению администрирования инфраструктуры региональной сети органов власти. При этом, говорится в приговоре, работы не были проверены и приняты специальной приемочной комиссией госоргана, приемочные документы подписал сам господин Юшков. Впоследствии он пояснил суду, что взял на себя ответственность, потому что сотрудники его департамента саботировали подписание приемочных документов из-за того, что сначала один из поставленных серверов включался, но не запускался. Так как он сам находился на месте, счел возможным принять работы лично.

Исполнением контракта заинтересовалась ФСБ после того, как в январе 2020 года на только что установленном оборудовании произошел сбой: из строя вышли 60 жестких дисков и 10 серверов

Исполнением контракта заинтересовалась ФСБ после того, как в январе 2020 года на только что установленном оборудовании произошел сбой: из строя вышли 60 жестких дисков и 10 серверов. По мнению господина Юшкова, которое он высказал в суде, выход оборудования из строя был кем-то организован. Оборудование было заменено по гарантии. После этого, заявлял он, оно нормально функционировало.

Суд пришел к выводу, что чиновник принял работы без согласия приемочной комиссии из соображений карьеризма и желания приукрасить действительное положение дел в части успешного выполнения своих обязанностей по службе, а также стремления показать себя ответственным, исполнительным сотрудником и избежать дисциплинарной ответственности за ненадлежащее и несвоевременное выполнение мероприятий по реализации госпрограммы. В приговоре говорится, что подписанный им акт приема-передачи создал условия для незаконного получения исполнителем 1,3 млн руб. (стоимость услуг по пуско-наладке и проверке каждой единицы товара).

Защита пыталась оспорить эти выводы, указав, что подтвердить факт выполнения или невыполнения пусконаладочных работ невозможно, потому что контракт не содержит их детализированного перечня, следовательно, нельзя установить и размер ущерба. Такое же мнение высказал и эксперт, привлеченный адвокатом для дополнительного исследования.

Сам господин Юшков вину так и не признал. Однако доказать свою невиновность в апелляционном суде ему так и не удалось.

Комментировать решение крайсуда сторона защиты отказалась. Сведений о дальнейшем обжаловании приговора в вышестоящие инстанции карточка дела не содержит.

Михаил Волкодав