В Тюмени оштрафованы семь человек за нарушения при организации питания для детей

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени провела проверку в отношении комбината «Центральный», который занимается организацией питания для детей в городе. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по результатам проверки семь должностных лиц были оштрафованы на общую сумму в 45 тыс. руб. из-за выявленных нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подчеркивается, что комбинат поставлял питание в общеобразовательные школы № 88 и № 51, лицей № 34, в детские сады №112 и №42 в Тюмени. «В ходе проверки выявлены факты несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов, в том числе при использовании холодильного оборудования, хранении продуктов, уборке помещений», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Директорам комбината прокуратура внесла представления, после чего выявленные нарушения были устранены. Семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Мария Шараева