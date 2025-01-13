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обновлено 15:09

Трудовая инспекция проверяет обстоятельства смерти охранника казначейства

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае проверяет обстоятельства смерти сотрудника 9-го отряда ФКУ «ГУ “Ведомственная охрана Министерства финансов РФ”». Об этом сообщает telegram-канал ГИТ.

Фото: ya.ru

Фото: ya.ru

Тело 67-летнего охранника без признаков насильственной смерти было обнаружено 6 января 2025 года в здании управления федерального казначейства по Пермскому краю на Комсомольском проспекте.

ГИТ сформирована комиссия по расследованию несчастного случая. Проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности с режимом труда и отдыха, медосмотрами. В краевом бюро судебно-медицинской экспертизы запрошено заключение о причинах смерти.

При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

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