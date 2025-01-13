Прокуратура проверит падение ребенка с заброшенного здания в Рыбинске

Рыбинская городская прокуратура начала проверку по информации о падении подростка с заброшенного здания в Рыбинске. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заброшенное здание

Фото: «Щепкинский микрорайон», Вконтакте Заброшенное здание

Фото: «Щепкинский микрорайон», Вконтакте

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на улице Волочаевской в микрорайоне Мариевка ребенок получил тяжелые травмы в заброшенном здании.

В прокуратуре сообщили, что принимали меры реагирования к собственникам здания. Так, суд обязал ООО «Стекло и пластик» провести работы по консервации. В отношении руководителя организации возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда. В настоящий момент оно рассматривается в суде. Сейчас здание сменило собственника, и прокуратура инициировала замену ответчика.

Алла Чижова