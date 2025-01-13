В краснодарском СНТ «Ветеран» взрыв газа разрушил частный дом

В краснодарском СНТ «Ветеран» на ул. Цветочной произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Краснодар Фото: МЦУ Краснодар

ЧП случилось 12 января в 15:40 в частном доме площадью 15 кв. м. В результате взрыва строение оказалось полностью разрушенным.

При пожаре, возникшем из-за хлопка, пострадал один человек. Как сообщается в местных Telegram-каналах, ожоги получил арендатор дома. Его доставили в больницу.

На месте работают экстренные службы, причины инцидента уточняются.

Нурий Бзасежев