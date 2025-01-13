Власти рассказали о нехватке волонтеров для уборки мазута в поселке на Кубани

Для уборки нефтепродуктов с пляжей поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края не хватает волонтеров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Федор Бабенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, мазут в поселке убирают волонтерские группы пяти сел. Это сотрудники администраций, ПЭС, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, депутаты. Всего сформировано 10 групп общей численностью 100 человек.

Глава Темрюкского района также рассказал, что на участке в поселке Волна постоянно работает штаб «Дельфины». По его словам, добровольцы самостоятельно организовались для уборки пляжа. Власти обеспечивают волонтеров средствами индивидуальной защиты, районное казачье общество на месте организовало полевую кухню.

«Численность добровольцев штаба невелика, рук не хватает. Группировка администрации направлена сегодня для работы на данный участок для помощи в уборке пляжей. Совместными усилиями мы сможем в более короткие сроки зачистить территорию»,— написал господин Бабенков.

Татьяна Ручкина