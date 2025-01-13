«СИБУР» передал бассейн «Оргсинтез» в Казани в муниципальную собственность. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани бассейн «Оргсинтез» передали в муниципальную собственность

Фото: Пресс-служба «СИБУРа» В Казани бассейн «Оргсинтез» передали в муниципальную собственность

Фото: Пресс-служба «СИБУРа»

Управлением бассейна будет заниматься комитет физической культуры и спорта исполкома Казани. В пресс-службе мэрии уточнили, что объект будет работать в прежнем режиме. Цена абонементов и персонал сохранятся. Спортивные школы будут работать по существующему графику. Сообщается, что воспитанникам будут давать больше времени для тренировок перед соревнованиями. Бассейн продолжит функционировать в качестве домашней площадки для ватерпольного клуба «Синтез».

Несколько лет назад на объекте провели модернизацию интерьера, отремонтировали трибуны на 500 человек, системы водоподготовки, фасад.

В пресс-службе «Казаньоргсинтеза» «Ъ Волга-Урал» подтвердили, что земельные участки будут использоваться в том числе для совместных проектов СИБУРа и индустриального парка «Северные ворота».

Спортивный комплекс построили в 1973 году. Он стал первым 50-метровым бассейном в Татарстане.

Диана Соловьёва