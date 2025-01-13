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Коммерсантъ FM
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Крупнейший пенсионный фонд ЕC продал свою долю в Tesla из-за Илона Маска

Нидерландский Stichting Pensioenfonds ABP, крупнейший пенсионный фонд ЕС и второй по величине в Европе после Норвежского пенсионного фонда, продал все свои акции в Tesla из-за того, что Илон Маск продолжает добиваться выплаты ему бонусного вознаграждения. Как сообщает Bloomberg, доля фонда в компании оценивалась в €571 млн.

Как пояснил агентству представитель фонда, при принятии решения о продаже акций учитывались также затраты, доходность и требования к ответственному инвестированию.

В 2018 году Илон Маск подписал соглашение с Tesla, по которому он должен получать по 1% акций за каждые $50 млрд рыночной капитализации компании, начиная с момента, когда ее стоимость достигнет $100 млрд. В январе 2024 года суд Делавэра блокировал выплату господину Маску бонуса в размере $55,8 млрд. Суд тогда счел сумму «невообразимой».

В июне собрание акционеров одобрило выплату бонуса Илону Маску. Но в декабре суд Делавэра повторно заблокировал выплату бонуса, величина которого на тот момент составляла уже $101 млрд. Отмечается, что пенсионный фонд продал свои акции в Tesla еще в третьем квартале прошлого года, не дожидаясь судебного решения.

Кирилл Сарханянц

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