Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самолет из Нью-Йорка в Ташкент сделал незапланированную посадку в Казани

Самолет рейса Нью-Йорк — Ташкент совершил незапланированную посадку в Международном аэропорту «Казань». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Самолет из Нью-Йорка в Ташкент сделал незапланированную посадку в Казани

Самолет из Нью-Йорка в Ташкент сделал незапланированную посадку в Казани

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Самолет из Нью-Йорка в Ташкент сделал незапланированную посадку в Казани

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Посадка произошла сегодня в 06:03 по местному времени. Самолет продолжил путь в 08:40.

По данным Telegram-канала Shot, 26-летний пассажир во время полета начал пить алкоголь и вести себя агрессивно. Экипаж был вынужден связать его и посадить самолет. Дебошира сняли с рейса и доставили в полицию, где на него составили протокол.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...