Самолет рейса Нью-Йорк — Ташкент совершил незапланированную посадку в Международном аэропорту «Казань». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет из Нью-Йорка в Ташкент сделал незапланированную посадку в Казани

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Самолет из Нью-Йорка в Ташкент сделал незапланированную посадку в Казани

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Посадка произошла сегодня в 06:03 по местному времени. Самолет продолжил путь в 08:40.

По данным Telegram-канала Shot, 26-летний пассажир во время полета начал пить алкоголь и вести себя агрессивно. Экипаж был вынужден связать его и посадить самолет. Дебошира сняли с рейса и доставили в полицию, где на него составили протокол.

Влас Северин